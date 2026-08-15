Dopo un avvio di stagione caratterizzato da una forte partecipazione, l'Estate Suellese entra nella sua fase più intensa con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori fino alla fine di settembre. Il cartellone, promosso dal Comune di Suelli in collaborazione con le associazioni del paese, punta a coinvolgere tutte le fasce d'età con iniziative dedicate alla musica, all'enogastronomia, allo sport, alla cultura e all'intrattenimento per famiglie. Un successo nei giorni scorsi “Una notte al parco”, il campeggio sotto le stelle con la partecipazione di adulti e adolescenti che insieme hanno vissuto una notte di emozioni, di divertimento e di avventura.

Il calendario proseguirà con il concorso fotografico del 21 agosto, mentre il 25 e 26 agosto saranno protagonisti i più piccoli con i Giochi Antichi animati da Zia Zezza e le letture con il Kamishibai, l'antico teatro d'immagini giapponese. A chiudere il mese, il 28 agosto, sarà il torneo di calcio a due. Le attività continueranno anche a settembre. Dal 31 agosto al 4 settembre il Parco Giochi e il Trex Padel ospiteranno le mattinate di "Summer", dedicate a sport e giochi per bambini e ragazzi, con la festa finale Holi Colors in programma la sera del 4 settembre.

Il programma proseguirà con il mini torneo di volley "Mamme e Figlie" l'8 settembre, la "Lettura sotto le stelle" del 12 settembre tra Piazza Garibaldi e il Museo, il "Battesimo della Sella" del 19 settembre e, infine, la Giornata Sport City Day del 20 settembre, dedicata alla promozione dell'attività sportiva e del benessere. L’obiettivo dell’amministrazione comunale e delle associazioni organizzatrici resta quello di offrire un'estate capace di coniugare socialità, valorizzazione del territorio e occasioni di svago per cittadini e visitatori.

© Riproduzione riservata