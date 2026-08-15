Ferragosto sicuro nel Cagliaritano: al via l’operazione “La sicurezza non va in vacanza”. Da ore i carabinieri pattugliano le strade della città e della provincia. I controlli sono attualmente in corso e la presenza di militari in campo è imponente. Tra la notte e la mattinata già controllate oltre 200 persone e un centinaio di auto.

A Carloforte e a Sant’Antioco, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà due uomini, un 48enne ed un 70enne, entrambi originari di paesi limitrofi e ritenuti responsabili di guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel corso di due posti di controllo, sono stati sottoposti alle verifiche etilometriche e sono risultati positivi con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. A seguito della verifica, i militari hanno ritirato le rispettive patenti ed sotto posto al fermo i mezzi condotti (una moto e un’auto). I due saranno segnalati alle autorità amministrative e giudiziaria competenti.

Caso analogo a Villacidro, dove un 50enne, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. A Serramanna i carabinieri hanno controllato un giovane del posto, trovato in possesso di 10 grammi di marijuana (la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro). Il giovane verrà segnalato come assuntore.

Nella mattinata di oggi, il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, ha incontrato il personale impegnato nei servizi straordinari predisposti per il ferragosto. Durante il briefing operativo, il generale ha illustrato le priorità strategiche, evidenziando la necessità di una presenza vigile e rassicurante in tutta la provincia, orientata in particolare alla prevenzione dei reati predatori e alla tutela della circolazione stradale.

L'operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione concordato con il comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che vede l’Arma dei carabinieri attiva lungo i litorali, nei luoghi di ritrovo, nei centri abitati, nelle aree rurali e in mare, con il supporto di reparti speciali, mezzi navali e copertura aerea.

(Unioneonline/En.Ne.)

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