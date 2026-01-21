La violenta mareggiata che ha colpito le coste esposte a est della Sardegna sta lasciando dietro di sé una scia di distruzione e preoccupazione. Tra le attività maggiormente danneggiate c’è il noto ristorante “La Miniera del Pesce”, nella località Maddalena Spiaggia, a Capoterra, dove l’acqua del mare è arrivata fino all’interno del locale, provocando ingenti danni.

Il proprietario, Simone Gerina, racconta con lucidità e determinazione quanto accaduto. E manifesta la volontà di ripartire nonostante le difficoltà:

«La mareggiata è entrata fin dentro il ristorante e ha causato numerosi danni. Mi sono subito organizzato per sistemare il possibile con l’aiuto di tanti amici. Abbiamo già ripreso con le pulizie interne, ma i danni più gravi sono all’esterno: le onde hanno divelto completamente il muro di recinzione, il giardino è stato riempito di detriti e massi e i danni sono davvero importanti. Nonostante tutto, il mio obiettivo è riaprire il prima possibile e riprendere l’attività».

Le immagini della struttura parlano chiaro: il pavimento sommerso dall’acqua, il muro di recinzione abbattuto, il giardino devastato e la presenza di materiali trascinati dal mare testimoniano la forza della mareggiata che si è abbattuta sulla zona.

Nonostante la situazione difficile, emerge la solidarietà della comunità, con amici e conoscenti che stanno offrendo supporto concreto al titolare per accelerare i lavori di sistemazione.

Un segnale di resilienza e di attaccamento al territorio, in un momento in cui tutta la costa di Capoterra e delle località vicine sta facendo i conti con il passaggio del ciclone Harry. Anche il Comune si è immediatamente attivato per programmare la riapertura della strada e dei parcheggi.

