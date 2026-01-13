È capitato due volte a dicembre, è successo anche ieri: gli studenti pendolari dell’Istituto Sergio Atzeini di Capoterra sono rimasti a piedi perché il pullman dell’Arst che avrebbe dovuto riaccompagnarli a Sarroch, Villa San Pietro e Pula ha saltato la corsa. Comprensibile l’ira dei genitori, costretti nel primo pomeriggio a trovare una soluzione per andare a recuperare i propri figli – quasi tutti minorenni – rimasti a Capoterra.

«Abbiamo contattato il numero telefonico del servizio assistenza dell’Arst per segnalare l’accaduto e trovare una soluzione, ci siamo sentiti rispondere che avremmo dovuto compilare un questionario – raccontano i genitori -, a dicembre ci era stato promesso che episodi simili non si sarebbero più verificati, invece siamo qui nuovamente a denunciare l’ennesima corsa non rispettata da un mezzo dell’Arst. Abbandonare a se stessi dei minori, costringendo poi i genitori a doverli andare a recuperare, è inaccettabile: ci auguriamo che stavolta l’azienda intervenga davvero per evitare nuovi episodi».

