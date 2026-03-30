Cambia casa, almeno per un anno, il mercato del giovedì: dopo Pasqua, per consentire i lavori previsti per l’allargamento di via Amendola, le bancarelle dei venditori ambulanti troveranno ospitalità nei parcheggi del palazzetto dello sport di via Siena.

Dopo mezzo secolo il mercato settimanale si sposta dunque, una soluzione pro tempore che - qualora soddisfacesse le esigenze di commercianti e cittadini – potrebbe anche diventare definitiva.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come l’ubicazione di via Siena sia stata individuata coinvolgendo i venditori ambulanti: «Per questioni di sicurezza, visto che ormai nell’area attuale sta per allargarsi il cantiere che sta rivoluzionando la zona del parco Liori, abbiamo deciso di trasferire il mercato a partire dal 9 aprile. Nel piazzale del palasport di via Siena troveranno ospitalità tutti e 43 gli stalli oggi presenti nella zona di Liori: per commercianti e clienti metteremo a disposizione i bagni del palazzetto e sarà presente un bar ambulante».

Garau spiega come i lavori previsti siano destinati a cambiare il volto del centro di Capoterra: «L’allargamento di via Amendola è inserito nel grande progetto che trasformerà un’area degradata e a rischio idrogeologico nel polmone verde della nostra città. Il piano di riqualificazione permetterà, oltre alla creazione di un importante area verde, anche di un campo da basket, un’area ricreativa per le serate danzanti degli anziani e un parco giochi: quel quartiere diventerà un luogo attrattivo per il tempo libero».

Sulla nuova collocazione del mercato settimanale, storce il naso l’ex sindaco, Francesco Dessì: «Avrei fatto una scelta diversa, credo che il palasport di via Siena sia decisamente fuori mano soprattutto per le persone anziane e per chi si sposta a piedi. Si sarebbe potuto traslare gli stalli di intralcio al cantiere in un altro punto di quella zona, senza spostare tutto il mercato. Spostare il mercato del giovedì da Liori significa togliere clienti alle attività commerciali di quella zona come bar e supermercati».

Pierpaolo Casti e Francesco Caria gestiscono da otto anni un banco di frutta e verdura al mercato di Capoterra, e ammettono che non ci fossero altre soluzioni al trasferimento in via Siena: «L’amministrazione comunale ha dimostrato grande disponibilità, tentando anche il trasferimento nella zona del cimitero, che però non avrebbe potuto accogliere tutti i commercianti, l’area del palasport, alla fine, è stata la scelta più ovvia. Il trasferimento è un’incognita, perché non sappiamo come reagirà la clientela: ci auguriamo che i frequentatori si abituino presto a questa rivoluzione».

© Riproduzione riservata