Nuovi interventi di disinfestazione contro le blatte, nel centro abitato: per fronteggiare il problema, il Comune insieme alla Città Metropolitana ha organizzato due nuovi interventi, che verranno condotti dai tecnici della Pro service, per contro del Centro antinsetti.

Il prossimo appuntamento si terrà l’8 settembre, in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria delle vie del Tamerice, del Mirto, del Lentischio, della Ferula, delle Felci e del Ginepro: gli interventi inizieranno alle 8.30 e andranno avanti sino alle 11.30. Il giorno successivo l’intervento verrà esteso alle vie Val d’Aosta, Lombardia, Bologna, Cagliari e Trieste.

Durante il periodo dell’intervento sarà necessario non lasciare all’aperto lenzuola e biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso, animali domestici e giocattoli. Sconsigliato, inoltre, transitare e stazionare durante le operazioni di disinfestazione e per i trenta minuti successivi al passaggio dei tecnici della Pro service.

