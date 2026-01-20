Capoterra, allagamenti nella zona di Maddalena spiaggia: scatta l’evacuazioneProtezione civile al lavoro per allontanare i residenti in condizioni di particolare fragilità
Scatta l’evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Maddalena Spiaggia, a Capoterra, dove le strade sono state allagate dalla mareggiata accompagnata dalla pioggia delle ultime ore.
La protezione civile ha allontanato alcuni residenti in condizione di particolare fragilità, con disabilità o allettati.
«Siamo costantemente presenti sul territorio», fa sapere il sindaco Beniamino Garau, «continuiamo a monitorare l’evoluzione della situazione e a vigilare sull’incolumità dei nostri concittadini, in stretto coordinamento con tutte le strutture operative».
Ai residenti delle zone costiere si raccomanda la massima prudenza: «Restate in casa e, ove possibile, nei piani alti. Evitate qualsiasi spostamento non necessario».
QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO IN SARDEGNA