La proroga ai lavori di Terna per il Tyrrhenian Link sulla litoranea per Villasimius, fino al 30 giugno, nel tratto quartese tra Marina Residence e Capitana, sta creando disagi e polemiche. E dopo un 2 giugno da incubo con lunghe code davanti a carreggiate ristrette, semafori a regolare sensi unici alternati e un'ora per arrivare da Capitana a Margine Rosso, adesso il Comitato di Margine Rosso è sul piede di guerra.

«Noi purtroppo siamo i più sacrificati», dice il presidente del Comitato di residenti Giorgio Sangiorgi, «quando si blocca verso Capitana è chiaro che poi ne fa le spese tutta la strada».

«Sembra che vogliamo diventare i nemici del turismo e questo non va bene. L’altro giorno ero da amici a Flumini e ho impiegato un’ora per tornare a Margine Rosso», aggiunge con amarezza Sangiorgi, che chiede anche di poter discutere «seriamente delle condizioni di questa strada con gli enti interessati. Perché certo i cantieri aumentano i disagi ma non dimentichiamo che d’estate anche senza lavori questa è una strada impercorribile. Tra la rotatoria di via Marco Polo e quella di Margine Rosso si crea un imbuto. Bisogna discutere di provvedimenti seri».

La proroga a Terna per proseguire i lavori nella litoranea è stata data dalla Città metropolitana per lavori «urgenti e inderogabili» che spostano, per ora, la chiusura dei cantieri al primo luglio. Quanto agli altri cantieri, quelli di Abbanoa e per la fibra hanno chiuso regolarmente il 31 maggio senza deroghe, per non creare disagi d’estate lungo la strada del mare.

© Riproduzione riservata