A Senorbì proseguono i lavori pubblici che interessano infrastrutture e beni storici, con cantieri attivi e alcuni ormai in fase di completamento. Sono in fase di completamento i lavori finalizzati al completamento del nuovo cimitero comunale, per un investimento complessivo di circa 250 mila euro. Sul fronte della viabilità, sono in corso lavori per la sistemazione di via Tevere e via Campioni, con un investimento di circa 300 mila euro. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e la percorribilità pedonale attraverso interventi su strade e marciapiedi.

Particolare attenzione è rivolta anche al patrimonio storico. Nella frazione Sisini è in corso il recupero di Villa Aresu, antica casa padronale del piccolo borgo. L’edificio, risalente all’epoca spagnola, fu in passato feudo degli Zatrillas nell’ambito della contea di Villaclara, poi divenuta marchesato nel 1701. Successivamente passò ai Vivaldi Pasqua, ultimi feudatari, fino al riscatto del 1839 con la soppressione del sistema feudale. Oggi Villa Aresu rappresenta uno spazio adatto alla promozione di iniziative culturali legate alle tradizioni locali che, a lavori conclusi, si candida a diventare un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico e identitario del territorio.

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