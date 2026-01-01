Mobilitazione dei carabinieri di Cagliari e Quartu durante la festa di Capodanno per garantire la sicurezza nel territorio nella notte.

In azione i militari delle Stazioni di Sant’Avendrace, Pirri, e San Bartolomeo e, a Quartu, di Selargius, Sestu e Sinnai.

Gli uomini dell’Arma hanno effettuato numerose verifiche: oltre 100 le persone controllate e una quarantina i mezzi sottoposti a controllo.

A Cagliari, i militari della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 43enne straniero, operaio.

L’uomo, fermato dopo una lite scaturita per futili motivi, nel corso delle procedure di identificazione si è rifiutato di dare le proprie generalità e successivamente, alterato dall’alcol, ha provato a scagliarsi contro i carabinieri che cercavano di tranquillizzarlo. L’uomo è stato così accompagnato in caserma per accertamenti.

A Elmas, invece, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato un 50enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. L’uomo, nel corso di un posto di controllo, è stato trovato in possesso di un palanchino senza fornire adeguate spiegazioni riguardo al possesso.

© Riproduzione riservata