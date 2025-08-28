Burcei, voucher al posto di buoni viaggio per le famiglie con minori disabiliIl finanziamento è di 17mila 556 euro
L’amministrazione comunale di Burcei ha indetto un bando per l’assegnazione di voucher alle famiglie con minori disabili residenti in paese.
Il finanziamento è di 17mila 556 euro per l’anno scolastico 2024/2025, la somma che era destinata al trasporto scolastico di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio non è stato a suo tempo effettuato. La Giunta comunale ha così predisposto un apposito avviso per informare le famiglie interessate.