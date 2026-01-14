Burcei vuole chiarezza sulla strada per Maracalagonis, progettata e finanziata da anni. Il Comune e la Città metropolitana hanno organizzato una assemblea pubblica in Municipio che si terrà il 29 gennaio alle ore 18. Il sindaco Simone Monni e il presidente della Città metropolitana Massimo Zedda hanno invitato la presidente della Regione Alessandra Todde, l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, il “Comitato della Strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis-SS125”, i sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu e di Maracalagonis Francesca Fadda.

Dovrebbe essere un incontro pubblico informativo sull’iter per la realizzazione della nuova strada programmata e finanziata per togliere il paese dal suo secolare isolamento e per rilanciare l’economia sul territorio. Con i politici ci saranno anche i tecnici incaricati del progetto, con l’obiettivo di fare chiarezza su quelli che sono i tempi e le azioni utili per giungere alla realizzazione dell’opera.

«Con la città metropolitana – dice il sindaco di Burcei Simone Monni – siamo costantemente in contatto: in paese si è formato anche il “Comitato per la strada”: non si può ancora aspettare dopo anni d’attesa con l’opera, finanziata, assolutamente necessaria non solo per Burcei ma anche per le popolazioni del Gerrei che potrebbero anche loro avvicinarsi a Cagliari con nuove prospettive di sviluppo.L'opera va iniziata subito. L'attesa si protrae da troppi anni».

Di questa strada si parla da quando l'imprenditore Sergio Zuncheddu aveva donato al Comune il primo studio progettuale. L'opera è stata anche finanziata col Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, della Città Metropolitana di Cagliari e con risorse del PNRR. Il 29 gennaio la popolazione di Burcei chiederà chiarezza su tutto, sui motivi di questi ritardi. Ma chiederà soprattutto l'avvio di un'opera assolutamente necessaria per Burcei ma anche per il Gerrei e i Comuni di Sinnai e Maracalagonis nei cui territori si sviluppa parte del tracciato. Un buon segnale potrebbe essere quello di dato questa mattina dai tecnici della Città metropolitana che alla presenza del sindaco Simone Monni, sono arrivati a "Sa Rocca de forra", non lontano dal paese per gli ultimi rilievi geognostici sul terreno dove è previsto il passaggio della futura strada.

© Riproduzione riservata