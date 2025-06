Abbanoa ha comunicato al Comune di Burcei la riparazione del guasto e la ripartenza dell'impianto di sollevamento che porta l'acqua da Corongiu al vascone di Sa Serra, da dove l'acqua viene distribuita in paese. Lo ha annunciato il sindaco Simone Monni che da alcuni giorni segue il problema con contatati diretti con Abbanoa.

«L'erogazione dell'acqua-ha scritto il sindaco- riprenderà non appena il deposito sarà nuovamente pieno. Intanto l'autobotte di Abbanoa resterà in paese anche domani mattina. Oggi resterà nel pazzale tra le vie Nuova e Salvo D'Acquisto, fino ad esaurimento scorta».

La speranza quindi e che da domani la situazione torni nella normalità dopo giorni di pesantissimi disagi soprattutto nelle parti alte dell'abitato ed in particolare nel rione Su cuccuru nelle vie Sanna Randaccio, Valsugana, Cima, Sassari e nelle abitazioni popolari. Una situazione di pesanti disagi. Ieri ha preso posizione anche il Comitato dei cittadini Burcei che mette sotto accusa Abbanoa. «Abbanoa», dice uno dei componenti del Comitato, Vittorio Monni, «promette tanto, ma Burcei vuole fatti. Vogliamo l'acqua tutti i giorni. E' arrivata l'autobotte? Errore tenerla ferma in una Piazza del paese: non tutti hanno i mezzi per spostarsi e rifornirsi. I disagi in questo caso sono soprattutto per gli anziani. Sarebbe opportuno un servizio mobile fra i quartieri del paese. Vogliamo un incontro pubblico con Abbanoa. Un incontro che peraltro è stato assicurato da Abbanoa anche durante un recente incontro».

«Abbanoa deve spiegare ai Burceresi perché non riesce a garantire il servizio», aggiunge Salvatore Malloru. Burci con i disagi, sta subendo un grave danno per le attività economiche».

«Ormai siamo alla stregua di un paese del Terzo Mondo», rincara la dose Ignazio Saddi, «come può definirsi civile uno Stato che non è in grado di assicurare un servizio essenziale come l’approvvigionamento idrico?»

«L'interruzione del servizio idrico a Burcei ormai è la normalità», chiude Luigia Caria, «in queste condizioni è anche impossibile pulire, cucinare, per non parlare dei problemi di igiene. Chiediamo una revisione delle bollette fino alla risoluzione del problema».

