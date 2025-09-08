Anche il gruppo musicale Istentales si mobilita per la raccolta di firme a favore della legge “Beniamino Zuncheddu e altri”, proposta dal Partito radicale e tendente a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto. Tra gli ultimi casi eclatanti, quello di Benamino Zuncheddu di Burcei, assolto per la strage di Sinnai del 1991.

Zuncheddu è uscito dal carcere dopo avervi trascorso 33 anni da innocente. La proposta di legge dei radicali portata avanti dalla garante dei detenuti, Irene Testa, prevede un assegno che parta dal momento dell'assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno. Finora sono state raccolte 25.000 firme. Ne servono 50.000. Ora si mobilitano anche gli Istentales col loro leader Gigi Sanna, che nella loro prossima tournée nella Penisola porteranno anche la raccolta delle firme.

Saranno a Civitavecchia il 19 settembre, a Viterbo il 20 settembre, a Colleferro il 21 settembre, a Pomarance (Pisa) il 26 settembre, a Ponte a Tressa (Siena) il 27 settembre. E ancora a Bergamo il 10 ottobre, a Berbenno l'11 ottobre, a Rivoli il 12 ottobre. Con gli Istentales, che stasera hanno incontrato Beniamino Zuncheddu durante il loro concerto a Burcei in occasione della Sagra di Santa Maria, ci sarà anche Gianluca Genco del Partito radicale, da mesi impegnato in questa raccolta di firme.

