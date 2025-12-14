San Vito, il percorso degli “antichi portoni” diventa una mappa per i turistiIniziativa del Comune per permettere ai visitatori di apprezzare meglio i gioielli del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gli antichi portoni di San Vito in una cartina. È l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale in chiave turistica.
Nella cartina – che sarà poi distribuita nei principali punti del paese – i visitatori troveranno una raccolta fotografica degli antichi portoni in legno (solo quelli con l’arco in granito) e le indicazioni per raggiungerli.
“Sarà – ha spiegato il sindaco Marco Antonio Siddi – un ulteriore strumento di valorizzazione culturale del centro storico”. Nel cuore del paese sono infatti presenti numerosi portoni lignei antichi, «portoni – viene riportato nella delibera approvata dalla Giunta - diffusi nel tessuto urbano e di forte valore identitario e culturale».
Tra le tante iniziative portate avanti in questa direzione c’è anche quella dei percorsi d’acqua, una percorso cioè attraverso gli antichi pozzi e le antche fontane, anche questo caratteristico del paese. Adesso il nuovo percorso, quello “degli antichi portoni sanvitesi”. Entrambi, questo appunto è l’obiettivo dell’amministrazione comunale, dovrebbero contribuire ad attrarre nuovi visitatori in uno dei centri storici più suggestivi dell’intero Sarrabus.