Burcei, prorogata la gestione dei servizi sociali alla PolisolidaleVia libera unanime della Giunta per il 2026: confermata la quota di 59 euro ad abitante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con voti unanimi, la Giunta comunale di Burcei, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Simone Monni, ha deciso di prorogare per l’annualità 2026 gli indirizzi per la programmazione e la gestione dei servizi socioassistenziali, sociosanitari ed educativi, affidati alla Fondazione Polisolidale. Una proroga da attuare alle medesime condizioni stabilite dal precedente atto di indirizzo. Con la conferma quindi della quota di contribuzione pari a 59 euro ad abitante come parametro per la determinazione dei
trasferimenti ordinari a favore della Fondazione Polisolidale che garantisce i suddetti servizi anche a Maracalagonis e a Sinnai.
L’ complessivo dei trasferimenti alla Polisolidale sarà determinato sulla base della popolazione residente, con riserva di eventuale adeguamento a seguito di variazioni demografiche. La spesa trova copertura copertura nel bilancio comunale recentemente approvato dal Consiglio.
Il Consiglio comunale di Burcei ha invece approvato la tassa Imu sui fabbricati. Confermate tutte le aliquote precedenti. Come a dire che per il corrente anno, non sono previsti aumenti. (ant.ser.)