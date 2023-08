Presto al via a Burcei i lavori per la messa in opera di infrastrutture Ftth (Fiber to the home) nel territorio comunale . Dopo gli incontri tra il Comune e Telecom Italia, l'impresa incaricata dei lavori sarebbe pronta ad intervenire per dare a tutti la possibilità di disporre di una fibra ottica dalla cabina principale alle abitazioni, attraverso la posa di cavi, pozzetti e armadi ottici da eseguire lungo le strade cittadine.

L’opera suddivisa in sette lotti differenti, porterà finalmente una connettività stabile in tutto il territorio, dando copertura anche a zone fini ad oggi non servite dalla normale linea dati.

«Un progetto – spiega il sindaco Simone Monni – che va visto come una conquista per il nostro Comune. Una iniziativa che finalmente porterà a un potenziamento dello sviluppo digitale della comunità».

© Riproduzione riservata