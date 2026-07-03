Sessant'anni di sacerdozio: monsignor Gianfranco Zuncheddu li celebrerà oggi a Burcei, suo paese natale, con una messa prevista per le 18 nella chiesa parrocchiale del paese e domenica prossima alle 18.30 nella chiesa di Seuni, piccola frazione di Selegas, dove monsignor Zuncheddu amministra da anni l'attività religiosa e pastorale.

Ordinato sacerdote nel 1966 nella basilica di Bonaria a Cagliari dall'arcivescovo Paolo Botto, dopo aver frequentato i seminari di Dolianova e Cuglieri divenne subito assistente dei piccoli seminaristi e poi cappellano dell'Istituto di rieducazione di Giorgino. È stato anche collaboratore di monsignor Piero Monni nel Centro regionale di assistenza per gli immigrati.

Per dieci anni è stato anche direttore di Orientamenti, giornale della diocesi. Quindi parroco a Elmas e Quartucciu, cappellano dell'Oncologico e della Polizia di Stato in Sardegna, avvocato della Sacra Romana e postulatore delle cause dei Santi.

Cultore delle lingua sarda, ha celebrato il matrimonio selargino in limba per una decina d'anni. Sacerdote di grande cultura, vicino alla gente, oggi torna nella sua Burcei dove sarà accolto dai compaesani ed al quale è stato sempre particolarmente legato.

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