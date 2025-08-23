I disagi
23 agosto 2025 alle 09:21
Burcei, martedì alcuni rioni saranno al “buio”Niente energia elettrica per i lavori sugli impianti a bassa tensione
Martedì 26 agosto l'energia elettrica verrà interrotta a Burcei per lavori sugli impianti a bassa tensione in alcune zone del paese. L'interruzione è programmata dalle 10 alle 17. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata.
