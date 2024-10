Burcei si prepara ad ospitare i corsi scolastici proposti della Cpia, il Centro provinciale di istruzione per adulti che vengono promossi gratuitamente.

Per lunedì prossimo è prevista in Municipio, dalle 15 alle 18, la presentazione dei corsi (licenza media, informatica e inglese).

Un’occasione per chi si è fermato negli studi senza arrivare ad un diploma. Nell’incontro del 14 ottobre saranno specificati gli orari di frequenza e l’importanza dei corsi programmati.

Sempre in materia scolastica sono esposte le graduatorie in Municipio dei rimborsi per il trasporto scolastico a favore delle famiglie con minori disabili residenti a Burcei frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024.

Possono presentare domanda le famiglie in possesso della residenza nel Comune di Burcei, del certificato di iscrizione nell’anno scolastico 2023/2024 nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio del Comune di Burcei. Necessario anche il certificato di invalidità dello studente. Le domande vanno presentate al Comune entro venerdì 11 ottob

