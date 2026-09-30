Sui Centri di permanenza per i rimpatri «continueremo a lavorare all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sardegna, Sicilia e Lazio». Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time alla Camera dei Deputati. 

«Abbiamo inoltre avviato, - ha aggiunto il ministro – le procedure per la realizzazione di nuove strutture: 1 in Campania, 2 in Trentino Alto-Adige, 1 in Calabria, 1 in Toscana e 1 in Emilia Romagna».

Il Cpr di Macomer
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Piantedosi ha annunciato che «nel prossimo Consiglio Ue con i ministri della Giustizia e degli Interni, previsto per i primi di ottobre, la Commissione europea presenterà «un piano di azione per prevenire e contrastare gli arrivi illegali improvvisi di massa dei migranti con l'intento di rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri, consolidare le frontiere esterne dell'Ue, smantellare il traffico dei migranti e potenziare i rimpatri».

(Unioneonline)

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