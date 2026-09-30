Un aiuto concreto per chi vuole mettere radici in paese, acquistando una casa o intervenendo su un'abitazione già di proprietà. Il Comune di Siurgus Donigala ha pubblicato il bando per i contributi a fondo perduto destinati alla prima casa. La misura riguarda sia chi intende acquistare un'abitazione sia chi deve affrontare lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento. Il contributo potrà arrivare a coprire metà della spesa sostenuta, fino a un massimo di 15 mila euro per ogni beneficiario. Per il 2026 sono stati messi a disposizione del Comune dalla Regione Sardegna poco più di 52 mila euro.

Le richieste saranno esaminate sulla base di una graduatoria, secondo i criteri e le priorità stabiliti dalla Regione. Un'opportunità pensata per sostenere chi sceglie di acquistare o recuperare casa nel centro del Gerrei e, allo stesso tempo, favorire la permanenza delle famiglie nel paese. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 30 ottobre. La richiesta, compilata utilizzando il modello predisposto dal Comune, potrà essere consegnata direttamente agli uffici comunali, inviata per posta oppure trasmessa via Pec. Tutta la documentazione necessaria, compreso il bando completo e i moduli da compilare, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siurgus Donigala.

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