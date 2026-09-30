Basket libero a Villaspeciosa: rinascono le aree esterne della palestraIl Comune investe 100 mila euro del proprio bilancio per demolizioni, nuove recinzioni e verde pubblico
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Nuovo look per le aree esterne della palestra di Villaspeciosa. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione delle aree esterne della palestra comunale, grazie a un investimento complessivo di 100 mila euro, finanziato con risorse del bilancio comunale (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
L’intervento prevede la demolizione delle pavimentazioni e del muretto perimetrale esistenti, la sistemazione delle recinzioni e l’installazione di nuove reti parapalloni a protezione del campo da basket. Sono inoltre previste nuove pavimentazioni drenanti, la realizzazione di due rampe accessibili, interventi sugli accessi alla palestra e la sistemazione delle aree verdi con nuove piantumazioni.
L’obiettivo, come si legge nella relazione tecnica, è rendere gli spazi esterni più sicuri, accessibili e fruibili dalla cittadinanza, favorendo anche l’utilizzo libero e gratuito del campo da basket.