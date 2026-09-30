Dal 30 settembre sono nuovamente attivi i Punti di Facilitazione Digitale presenti nei paesi dell’Unione dei Comuni del Parte Montis (che comprende Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris).

I punti sono inseriti all’interno del progetto denominato “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, finanziato dalla Regione, che mira a sostenere l’inclusione digitale e a sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, l’inclusione sociale e l’esercizio della cittadinanza attiva.

I cittadini potranno essere supportati dai facilitatori digitali nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati da privati e Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto concerne gli orari di apertura, il lunedì il servizio sarà disponibile a Pompu, negli spazi dell’aula consiliare, dalle 9 alle 12.30; il martedì a Mogoro, nella sede comunale, dalle 9 alle 12.30; il mercoledì a Masullas, nella Biblioteca comunale, dalle 10.30 alle 12, e Gonnostramatza, in Biblioteca, dalle 15.30 alle 17.30; il giovedì a Simala, sede comunale, dalle 9.30 alle 11, e Siris, in Biblioteca, dalle 11.30 alle 13.

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