Maracalagonis, al via i lavori per le fognature in via CirconvallazioneOperai in azione da giovedì 1 ottobre
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Al via giovedì i lavori per la realizzazione di trecento metri di rete fognaria nella via Circonvallazione, a Maracalagonis. Si tratta di lavori particolarmente attesi. Iniziano dopo due anni di iter, autorizzazioni e pareri degli enti superiori.
Un intervento importantissimo soprattutto per i residenti. A questi lavori, seguiranno gli interventi per la realizzazione dei parcheggi. Da tempo la via Circonvallazione è interessata anche ai lavori per la messa in opera dei cavi del Tyrrhenian link.