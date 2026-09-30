Il Comune di Settimo San Pietro intende assegnare in concessione i frutti pendenti derivanti dagli ulivi comunali presenti nell’area denominata Sa Terra de Sa Cresia, nel cortile della scuola media di Via Carducci, nel Viale Berlinguer, in Piazza Giovanni XXIII (Piazza di Chiesa), in Piazza Pertini e in Casa Dessy.

Le domande dovranno essere presentate al protocollo comunale entro le 13 dell'8 ottobre prossimo. È da anni che il Comune assegna il raccolto a privati.

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