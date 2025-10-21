Entrano nel vivo gli interventi di risanamento della vecchia rete idrica al servizio di Burcei. Oggi, le squadre di Abbanoa con le imprese specializzate effettueranno i lavori propedeutici alla posa del by-pass da installare all’interno dell’area del potabilizzatore di Corongiu. Questo by-pass (relining ), è fondamentale perché consentirà di approvvigionare il serbatoio comunale al servizio del paese durante i lavori lungo l’attuale vecchia condotta: provvisoriamente sarà operativa una guaina esterna in materiale ultraresistente per oltre un chilometro. Entro la fine dell’anno gli interventi di risanamento dell’intera rete da Corongiu a Burcei che si sviluppa su un tragitto di nove chilometri particolarmente accidentati, dovrebbero essere conclusi.

Per effettuare l’intervento in programma oggi, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle 8.30 alle 18.30.

Abbanoa mantiene così gli impegni presi in diverse occasioni col sindaco Simone Monni e la Giunta comunale che in diverse occasioni, hanno incontrato i vertici di Abbanoa sollecitando la sistemazione della rete che dall'acquedotto di Corongiu, porta l'acqua potabile a Burcei. Una rete vecchia, fatiscente col ripetersi delle falle che hanno lasciato più volte Burcei a secco.

Con l'intervento in programma verrà stesa sul terreno un chilometro di rete flessibile che verrà collegata alla vecchia condotta, garantendo l'acqua al paese durante i lavori che prevedono il rivestimento interno con materiale speciale della vecchia e malandata condotta. Si procederà così a tappe lungo tutto il tracciato dei nove chilometri di condotta con i lavori che dovrebbero essere ultimati a fine anno. Con questo progetto quindi si interverrà all'interno della vecchia tubazione rafforzando le pareti e scongiurando quindi per il futuro le grosse perdite del passato. Un intervento senza alcun impatto ambientale, senza lo scavo per una nuova condotta su un terreno particolarmente impervio tra rocce e macchia mediterranea..

