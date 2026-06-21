Brutta sorpresa al Poetto, schiuma e liquami sulla spiaggia della prima fermataLa sostanza si è depositata lungo la battigia sotto gli occhi dei tanti bagnanti arrivati per la prima domenica d’estate
Brutta sorpresa, questa mattina, per i tanti bagnanti che affollavano la spiaggia della prima fermata del Poetto.
Se finora la posidonia sembrava il problema più evidente sulla Spiaggia dei Centomila, a guastare il risveglio di questa prima domenica d’estate ci ha pensato una densa schiuma bianca depositata lungo la battigia.
Complice l’assenza del vento contrario, la schiuma si è accumulata sulla riva, sotto gli occhi e tra il fastidio dei bagnanti.
Una presenza poco gradita che ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, in un tratto di mare già segnato dalle alghe accumulate davanti alla Prima Fermata.