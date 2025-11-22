Seulo è in blackout da stamattina. Il paese si prepara a una notte gelida e buia.

A fronteggiare l'emergenza è un autoarticolato di Terna, che sta portando a Seulo trenta gruppi elettrogeni, utili a ripristinare nel centro abitato l’erogazione della corrente elettrica. Sono in grave difficoltà tutte le attività commerciali e ricettive, così come le abitazioni private, molte delle quali ospitano anziani. Va a singhiozzo anche la connessione internet.

Per il paese è un incubo ricorrente a ogni nevicata: nel 2021 il blackout si protrasse ininterrottamente per quattro giorni. Poco meno di un’ora fa i volontari della Protezione civile di Sadali hanno sgomberato la Provinciale tra Sadali e Seulo.

Lo sfogo della titolare di un negozio di alimentari, Sabrina Mulas: «È assurdo che una nevicata in montagna mandi in tilt un intero paese. Un problema che continua a replicarsi puntualmente a ogni nevicata dal 2022».

