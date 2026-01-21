Mattinata di lavori in località Caffu, nel territorio di Ballao, dove le squadre di Abbanoa sono impegnate in un intervento urgente di riparazione sulla condotta adduttrice, interessata da una rottura improvvisa.

L’intervento è in corso dalle 10 di stamattina e si protrarrà almeno sino alle 18. Questo comporta la sospensione temporanea dell’alimentazione ai serbatoi dell’acquedotto Ramo Gerrei – Sarcidano. I Comuni coinvolti sono Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia e Villasalto. L'erogazione dell’acqua sarà comunque garantita grazie alle scorte presenti nei serbatoi comunali, almeno fino al loro esaurimento.

Nelle ore successive potrebbero però verificarsi cali di pressione o brevi interruzioni, soprattutto nelle zone più alte dei centri abitati.

