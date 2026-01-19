I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti sulla strada statale 130, al chilometro 12, per un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto poco dopo il secondo semaforo di Assemini, in direzione Iglesias.

Per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti un camion e un’autovettura, quest’ultima distrutta nella parte posteriore. L’uomo alla guida dell’auto è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. Illeso l’autista del mezzo pesante.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della zona. Sul posto anche la Stradale per i rilievi di rito.

