Paura questa mattina a Quartu dove due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Porcu e via Merello, uno dei più pericolosi della città. Entrambi gli automobilisti avevano lo stop, indicato dai cartelli ben visibili della segnaletica verticale nell'attesa che vengano di nuovo tracciate le strisce a terra, dopo il rifacimento dell'asfalto.

Nell'impatto una delle due auto si è capottata finendo la sua corsa davanti al cancello di un'abitazione. Per fortuna in quel momento sul marciapiede e davanti alla casa non c'era nessuno altrimenti sarebbe finita in tragedia. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e che adesso dovranno stabilire le responsabilità. I doppi stop erano stati realizzati negli incroci più pericolosi della città proprio per ridurre gli incidenti che, proprio dopo questo provvedimento, negli incontri con i doppi segnali di arresto si sono praticamente azzerati.

Sono stati tracciati ad esempio tra via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci-Malipiero, Cagliari-Dante, Fiume-Fratelli Bandiera, Principessa Jolanda-Mercantini e Manara-Vico.

Incidente anche al Poetto, dove come ha denunciato un automobilista sui social, un'auto lanciata probabilmente ad alta velocità, è piombata sul suo veicolo parcheggiato nei parcheggi della quattro corsie. Da qui l'appello per cercare testimoni.

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