Un mese dedicato alla lettura, con iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli dentro e fuori la biblioteca. A luglio la Biblioteca comunale di Pula propone due appuntamenti che uniscono cultura, svago e promozione della lettura.

Tutti i martedì, dal 7 al 28 luglio, si terranno i laboratori estivi per bambini, in programma dalle 17,30 alle 18,30. Le attività, curate da operatori qualificati, prevedono letture animate e giochi e sono suddivise in due fasce d'età: dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione chiamando il numero 070 093 6314 o scrivendo all'indirizzo bibliotecacomunaledipula@gmail.com.

La lettura arriva anche al mare con il servizio di prestito libri in spiaggia, attivo tutti i lunedì dal 6 al 27 luglio, dalle 9,30 alle 11,30, al Villaggio 88 in viale Nora. Un'iniziativa che permetterà a residenti e turisti di scegliere un libro direttamente sotto l'ombrellone, senza rinunciare al piacere della lettura durante le vacanze.

Le due iniziative rientrano nel programma estivo della Biblioteca comunale e puntano a rendere la lettura un'occasione di incontro e condivisione, avvicinando bambini, famiglie e lettori di ogni età ai servizi culturali del territorio.

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