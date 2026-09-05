Arrivano i primi 41 bis nell’Isola: 40 capimafia trasferiti a UtaHanno raggiunto lo scalo militare di Decimomannu questa mattina alle 8.30, altri 40 sono attesi nelle prossime ore
Nel carcere di Uta sono arrivati stamattina i primi 40 capimafia sottoposti al regime del 41 bis. Hanno raggiunto l'Isola a bordo di un aereo della Guardia di Finanza partito da Pomezia e atterrato alle 8.30 nello scalo militare di Decimomannu. Un trasferimento annunciato dal giornalista Mauro Pili sui suoi profili social.
I boss sono stati poi trasferiti nella struttura di Uta con un apparato di sicurezza imponente. In campo polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, guardia di finanza. Blindatissima l'area attorno al carcere. Il varco principale è presidiato. Possono entrare solo le persone autorizzate.
L'operazione va avanti. Nelle prossime ore sono attesi altri 40 detenuti. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha inaugurato un mese fa la nuova sezione detentiva per il il 41 bis (Cagliari). L'apertura del reparto prevede l'arrivo di un primo gruppo di 92 detenuti sottoposti a questo regime di carcere duro.