Nuovo allarme a Muravera per la sospensione del conferimento degli imballaggi in plastica.

Ieri la Cosir, la società che gestisce il servizio di Igiene urbana, ha comunicato lo stop del conferimento presso il centro di stoccaggio, a causa delle criticità (ormai continue) di livello regionale e nazionale che interessano l'intera filiera del riciclo della plastica (Corepla) e la conseguente saturazione temporanea degli impianti di destinazione (tra cui l'impianto So.Ma. Ricicla S.r.l. nel quale conferisce il Comune di Muravera).

​«Per contenere il disservizio nella raccolta porta a porta, alla luce di quanto avvenuto il mese scorso – ha sottolineato in una nota l'amministrazione comunale di Muravera – abbiamo noleggiato un compattatore dedicato». E dunque, almeno per la giornata di oggi il ritiro della plastica è stato effettuato. Subito dopo assieme alla Cosir la situazione sarà monitorata per capire se nei prossimi giorni ci sarà uno stop effettivo oppure no. «L’auspicio – prosegue il Comune – è che nel frattempo, come la volta scorsa, la Regione attivi soluzione alternative di conferimento».

Sempre nella giornata di ieri il Comune di San Vito ha dovuto sospendere (per la terza volta in otto mesi) la raccolta della plastica. Con la situazione che presto potrebbe coinvolgere gli altri Comuni del Sarrabus. Tutti restano in attesa di un segnale da parte della Regione.

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