La strada Burcei – Maracalagonis diventa realtà, dopo un’attesa durata oltre vent’anni. La Città Metropolitana di Cagliari ha aggiudicato l’appalto integrato relativo alla progettazione definitiva e all’esecuzione dei lavori del primo lotto dell’intervento denominato “Realizzazione della strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis – SS 125”, che accorcerà le distanze e i tempi di percorrenza tra il territorio di Burcei e l’area metropolitana di Cagliari.

Una strada importantissima per lo sviluppo del territorio e non solo di Burcei. Tanti anni fa era stato l'imprenditore-editore Sergio Zuncheddu a donare al Comune un primo progetto sul tracciato. Uno studio articolato, concreto, mirato a creare sviluppo, turismo, economia a beneficio di un territorio vastissimo. Allora Burcei era amministrata da un commissario, il dottor Murgolo. Ci sono voluti anni. Ora tutto è realtà col finanziamento e con l'appalto dell'opera: fra un anno si potrebbe assistere all'inizio dei lavori.

L’intervento, per il quale sono stati stanziati complessivamente quasi 40 milioni di euro, è finanziato con risorse della Regione Sardegna, in gran parte a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, con fondi propri della Città Metropolitana di Cagliari e con risorse del PNRR.

«Finalmente vedrà la luce un’opera attesa da vent’anni, cruciale per il futuro del territorio di Burcei», commenta con soddisfazione il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Nonostante oggi non faccia amministrativamente parte della Città Metropolitana, il Comune di Burcei è storicamente legato all’area urbana di Cagliari sia dal punto di vista economico che sociale, ed è nostro intento rafforzare ulteriormente i legami con la comunità burcerese», sottolinea Truzzu.

«Il nuovo collegamento ha l’obiettivo generale di rompere l’isolamento di Burcei e quello specifico di offrire un’opportunità alternativa di connessione più veloce e sicura a questo territorio, in particolare nella stagione invernale, quando le frequenti gelate rendono estremamente pericoloso l’attuale itinerario, costituito dalla SS 125 e dalla SP 21», spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris.

Grande la soddisfazione del sindaco di Burcei Simone Monni e degli altri sindaci e amministratori che l'hanno preceduto. «Stiamo parlando di un evento straordinario – dice Monni - Parliamo di una strada destinata a togliere Burcei dal suo isolamento sulla quale progettare un futuro legato all'hinterland cagliaritano col quale Burcei ha profonde radici».

Il sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda: «Questa è una strada attesa da sempre e non solo da Burcei: una strada che garantisce futuro e sviluppo non solo turistico».

La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda: «Ben vengano i progetti che creano sviluppo e benessere: per quanto ci riguarda avremo presto un incontro con la città metropolitana in questa fase in cui potranno essere apportate anche delle varianti a beneficio di tutti».



TRACCIATO – Il nuovo percorso si svilupperà su un tracciato di 15,7 km, inferiore di circa 7 km a quello esistente, e terrà conto degli obiettivi strategici mantenendo nel contempo il minor impatto ambientale possibile. La strada attraverserà i territori dei Comuni di Burcei, Sinnai e Maracalagonis e si innesterà direttamente nella nuova circonvallazione cagliaritana in Comune di Maracalagonis, consentendo ai flussi veicolari in arrivo da Burcei di integrarsi velocemente nella rete principale dell’area vasta.

Il primo tratto avrà inizio nella zona periferica meridionale del centro abitato di Burcei, attraverserà l’area montuosa sud-occidentale del territorio e si congiungerà dopo circa 12,7 km alla strada vicinale che a partire dal km 22 della vecchia SS 125, in prossimità del Villaggio dei Gigli, si sviluppa in direzione ovest fino al centro abitato di Maracalagonis. Il secondo tratto si svilupperà per circa 1,8 km fino a intersecare la SP 16. Il terzo tratto ricalcherà il tracciato esistente della SP 16 direzione sud-ovest per circa 1,2 km e arriverà fino alla vecchia SS 125 in prossimità del km 15.

