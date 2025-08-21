Aiutata dalla madre, cercava casa in una città italiana, dove deve frequentare il primo anno di università.

Ma madre e figlia di Burcei, nella ricerca dell’alloggio, sono incappate in una truffa. A fine luglio, dopo lunghe ricerche online, le due hanno individuato un annuncio molto vantaggioso, adatto a una studente fuorisede: vicino all’università, una casa ben arredata e dotata di tutti i comfort.

Hanno quindi contattato l’inserzionista, che ha inviato ulteriori foto e dettagli dell’immobile e poi, sostenendo di avere un’altra ragazza pronta a subentrare, ha spinto le vittime a chiudere subito l’accordo, per evitare di perdere l’ottima occasione. La donna ha così effettuato un bonifico istantaneo di 1.170 euro che comprendeva due mesi di deposito cauzionale, un mese d’affitto e un anticipo spese.

E subito dopo l’inserzionista è svanito nel nulla. I carabinieri di Burcei, raccolta la denuncia delle donne, sono riusciti ad individuare in un 18enne residente a Taranto l’autore della truffa, che è stato deferito a piede libero.

Per evitare di incappare in queste truffe è meglio vedere fisicamente casa e venditore prima di prendere un alloggio. Poi bisogna diffidare di chi chiede denaro con urgenza o, all’interno di una piattaforma specializzata, chiede di uscire dal sistema di tutele per risparmiare qualcosa o concludere l’affare rapidamente.

