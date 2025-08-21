Dopo la pausa di Ferragosto, riprendono gli appuntamenti de "I venerdì alla Fortezza", il  festival di dieci eventi organizzati dall’Associazione Musica d’Oggi fino al 5 settembre, con il supporto del Comune di Villasimius.

Domani alle ore 21,30, si potrà  assistere a "Clavius". Sabato 23 agosto, Piazza Gramsci ore 21:30 - Concerto della rock band "Ladri di musica" agosto. Dal 28 al 30 agosto, in Piazza Hack dalle ore 21,30 - Festival Ideario, tre serate dedicate ai libri e alle storie che appassionano.
Venerdì 29 agosto, alla Fortezza Vecchia ore 21,30, penultimo appuntamento con "I venerdì alla Fortezza" con "Five elements: terra e acqua".

Dal 1 al 6 settembre dalle 19 alle 21 presso la Casa Todde, rassegna enogastronomica "Calici diversi". Dal 3 al 4 settembre dalle ore 21 presso la Piazza Gramsci, Festival per bambini Immaginaria Festival - Venerdì 05 settembre, Fortezza Vecchia ore 21:30: ultimo appuntamento con "Tessiturie d'aria".

Il 9 settembre in Piazza Hasck appuntamento con i Matia Bazar in concerto. Sabato 13 settembre, sempre  Piazza Hack, ultima serata con "Overdose Zucchero Special band & Wind Orchestra".

