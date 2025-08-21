Colpo di sonno sulla Provinciale 17 a Is Mortorius: auto contro un muro, arriva l’elisoccorsoA bordo una coppia di anziani. Dopo un momento di incoscienza, il conducente si è ripreso, ma né lui né la passeggera ricordano nulla dello schianto
Un colpo di sonno al volante e l’auto è finita contro un muro sulla Provinciale 17, nella zona di Is Mortorius, a Quartu Sant’Elena. A bordo viaggiavano due anziani, un uomo e una donna, una coppia di amici. Dopo un momento di incoscienza, il conducente si è ripreso, ma né lui né la passeggera ricordano nulla dell’incidente.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori da Torre delle Stelle, supportati dall’elisoccorso Echo Lima.
Immediate le operazioni per mettere in sicurezza i due pazienti e trasferirli in ospedale.
(Unioneonline/v.f.)