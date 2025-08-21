Il Comune di Selargius ha pubblicato il bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di due lotti residenziali destinati a Edilizia Economica e Popolare nei Piani di Zona.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Selargius, debitamente compilate e documentate, devono pervenire al Comune entro il giorno 22 settembre 2025.

