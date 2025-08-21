le richieste
21 agosto 2025 alle 22:14
Selargius, un bando per l'assegnazione di lotti residenzialiLe domande devono pervenire al Comune entro il giorno 22 settembre 2025
Il Comune di Selargius ha pubblicato il bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di due lotti residenziali destinati a Edilizia Economica e Popolare nei Piani di Zona.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Selargius, debitamente compilate e documentate, devono pervenire al Comune entro il giorno 22 settembre 2025.
