Sbarcato appena una settimana fa, lo scorso 14 agosto, è stato sorpreso dai carabinieri mentre frugava all’interno di un’auto nei pressi del poliambulatorio di Monastir.

Un 23enne algerino, ospite del centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Monastir, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione.

I militari sono intervenuti in via Nazionale dopo la segnalazione al 112 di una guardia giurata che aveva visto il giovane armeggiare nei pressi di una vettura parcheggiata. Giunti sul posto, lo hanno colto in flagranza mentre frugava nell’auto, una Polo di una 64enne di Sestu, infermiera in servizio nel poliambulatorio. Il giovane, bloccato senza opporre resistenza e identificato, è stato deferito in stato di libertà.

