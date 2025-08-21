Selargius, un bando per manifestazioni religiose e culturaliDisponibili 20mila euro per iniziative da tenersi entro la fine del 2025
L'amministrazione comunale di Selargius promuove un bando con la concessione di contributi per manifestazioni religiose e culturali da tenersi entro la fine del 2025 e che abbiano particolare rilevanza per la cittadinanza. Disponibili 20mila euro.
Per accedere ai contributi, gli Enti privati, le Associazioni riconosciute, le Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, associazioni non riconosciute e Comitati, devono avere la sede legale e operare nel Comune di Selargius.
All’istanza dovrà essere allegato specifico programma dell’evento cui dovrà far seguito la presentazione di apposita locandina promozionale una volta definita l’assegnazione dei contributi e le date delle manifestazioni con l’amministrazione. Le domande vanno presentate al Comune entro il 1 settembre.