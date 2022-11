La Città metropolitana di Cagliari ha pubblicato gli atti per la procedura aperta di appalto integrato per la progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del primo lotto della strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis-Statale125. Prevista per il primo lotto una spesa di 29 milioni di euro dei 47 complessivi. Un progetto che ha conosciuto i suoi primi passi negli anni Novanta quando l’imprenditore di Burcei, Sergio Zuncheddu, donò al Comune un primo studio di massima del tracciato. Ora il bando di appalto che precede l'avvio dei lavori.

«Un importantissimo passo verso la realizzazione di un’opera fondamentale - dice il sindaco di Burcei Simone Monni - per il paese e altrettanto preziosa per l’intero territorio. Una strada importantissima per lo sviluppo socio economico dell’intera area in grado di valorizzare il patrimonio ambientale e culturale delle comunità coinvolte. Ringrazio i sindaci e gli amministratori comunali di Sinnai e Maracalagonis, la Città metropolitana, la Regione che al nostro fianco stanno permettendo la realizzazione di un sogno».

Soddisfazione è stata espressa in giornata anche dal sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda, da sempre favorevole a questo progetto. «Sono favorevole, sono soddisfatto perché lo studio sul tracciato è stato realizzato nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio archeologico dei territori attraversati. Aggiungo anche che questa è una strada che avvicina Burcei a Sinnai e all'hinterland col quale Burcei ha profondi interessi. Una strada destinata a creare – aggiunge Anedda - enormi prospettive di sviluppo sociale ed economico. Una strada essenziale per lo sviluppo turistico della montagna».

© Riproduzione riservata