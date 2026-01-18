maltempo
18 gennaio 2026 alle 18:43
Anche a Settimo chiudono scuole, cimitero, parchi e impianti sportiviL’ordinanza del sindaco Gigi Puddu
Anche le scuole e gli asili di Settimo San Pietro resteranno chiuse domani e martedì per l'allterta meteo. Lo ha deciso il sindaco Gigi Puddu dopo aver partecipato a diverse riunioni con la Protezione Civile Regionale, con altri Sindaci della Regione e dei Comuni vicini. Chiusi anche il Cimitero, gli impianti sportivi e i parchi comunali.
