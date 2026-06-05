Rilancio del litorale come motore di sviluppo del territorio, ma anche rivoluzione nella raccolta dei rifiuti e valorizzazione del centro storico. L’outsider di questa tornata elettorale a Quartu lancia il suo ultimo appello al voto dal Poetto, sostenuto dai candidati della lista a suo sostegno, “Turismo e progresso”.

«Il nostro assessore alle Attività produttive sarà un top manager quartese noto a livello nazionale», la promessa di Matta, «e abbiamo già pianificato una piattaforma per i commercianti e gli artigiani locali, non solo per vendere online ma anche per avere i loro magazzini a portata di app».

A sostegno di Matta c'è una civica nata dal movimento cittadino che lui stesso ha fondato. «Siamo una forza nata dal basso, il progetto è partito tre anni fa come un laboratorio di idee, dà lì è nata una forza civica con persone di ogni estrazione sociale e di ogni sensibilità politica. Siamo la vera novità di queste Amministrative, con proposte concrete e non promesse irrealizzabili».

Priorità lo sviluppo turistico ma non solo. «Il protagonista del progetto è il litorale, perché se vogliamo indirizzare Quartu verso una destinazione turistica dobbiamo valorizzare la costa dal Margine Rosso in poi. Ma nel nostro programma c’è anche la riqualificazione del centro storico, un nuovo sistema dell’igiene urbana, progetti e proposte che tengono conto delle esigenze reali dei quartesi».

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