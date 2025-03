Non solo capitali degli stati e società feudale. All’Istituto Comprensivo di Sestu si studiano i podcast; In cattedra c’era l’esperta Cristina Marras, l’idea parte dalla scuola. Tutto per imparare come creare uno dei media più interessanti e di successo attualmente, grazie al potere evocativo della voce. Come racconta Monica Orofino, docente di educazione musicale, «il podcast è una forma di creatività interessante con tanti aspetti; la voce, le musiche di fondo, la scrittura e il montaggio. Gli alunni collaborano tra loro. L’esperta ha spiegato come fare, ed è nato ‘Una giornata in Quinta C’, caricato anche online. Sta partecipando anche la Prima F, della scuola secondaria superiore di primo grado. I ragazzi propongono tante idee e molte altre classi vogliono partecipare».

Cristina Marras poi con la sua passione ha girato il mondo: «Ho vissuto tanti anni in Australia, dove ho imparato sul campo, poi sono tornata nella mia Cagliari, per continuare a raccontare storie e ad insegnare come farlo. Con i bambini ho pensato a un modo per coinvolgerli tutti; Hanno partecipato tutti con entusiasmo. Ne è uscito un mosaico dinamico, frizzante, proprio come questa scuola che organizza cose speciali». Il segreto per fare un buon podcast? «Ascoltare tanto, e tutti».

