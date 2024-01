«I cambiamenti climatici condizionano negativamente il nostro lavoro. Non ci resta che sperare nelle piogge previste per questo fine settimana».

Preoccupazione tra gli agricoltori in Trexenta, Marmilla e Parteolla. La siccità non dà tregua. Le precipitazioni di dicembre sembrano lontanissime. E tante produzioni, come grano e colture foraggere, sono a rischio. C’è allarme nel mondo delle campagne isolane.

«Due anni fa avevamo il problema opposto», spiega Vincenzo Usai, imprenditore agricolo di Senorbì, «i campi erano allagati e per lungo tempo non è stato possibile utilizzare i trattori per preparare il terreno in vista della semina. Oggi dobbiamo fare i conti con la siccità».

