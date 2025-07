È tutto pronto al campo Bellavista di Sinnai per le finali della 53esima edizione del tradizionale torneo di calcio a 11 che, come ogni estate, accende l’entusiasmo sportivo del paese. L’appuntamento è per domani, venerdì alle ore 20. La serata si aprirà con la finale per il 3° e 4° posto Icone-A.C. Denti. Il loro obiettivo è chiudere con onore e conquistare il podio.



A seguire, riflettori puntati sulla finalissima per il 1° e 2° posto, che vedrà fronteggiarsi Le Orme Summer e Real Mandronis. Due squadre protagoniste di un cammino entusiasmante, pronte a darsi battaglia in una sfida che promette emozioni e spettacolo. In palio non solo il titolo, ma anche il prestigio di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro di un torneo che, da oltre mezzo secolo, rappresenta un punto fermo per gli appassionati di calcio del territorio.



Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore allo Sport Alessio Serra, che ha sottolineato l’importanza di aver riportato in vita, dopo sei anni di assenza, un evento così sentito dalla comunità: «Dopo tanto tempo siamo riusciti a riportare il torneo di calcio a 11 a Sinnai. Un traguardo importante che dimostra come lo sport sia ancora oggi un collante sociale fondamentale. Vedere il campo Bellavista di nuovo animato da squadre, tifosi e famiglie è motivo di grande orgoglio».

