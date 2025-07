Le bollette della TARIP sono state inviate via e-mail dal Comune di Sinnai a tutti gli utenti che hanno scelto questa modalità entro il 29 luglio. Contestualmente è in corso anche la spedizione postale per i contribuenti che hanno scelto la ricezione della bolletta cartacea.

«È importante informare - si legge in una nota del Comune - che, per garantire la corretta conoscenza del tributo e il rispetto delle scadenze, ai contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza è stata spedita la bolletta cartacea all’indirizzo di residenza o domicilio».

«I cittadini che, invece, hanno fatto almeno un accesso al portale del contribuente - si legge ancora nel comunicato - sono invitati a scaricare la bolletta direttamente dal portale in quanto non verrà spedita cartacea. Per chi non ha ancora espresso una preferenza tra le modalità di ricezione, è possibile comunicarla in qualsiasi momento. La scelta rimarrà valida anche per gli anni successivi e consentirà una gestione più efficiente e sostenibile del servizio. Poiché la scadenza della prima rata è stabilita per il 20 agosto, qualora il cittadino non l’avesse ricevuta in nessuna delle modalità indicate potrà rivolgersi agli uffici comunali per ottenerne una copia cartacea o chiedere l’invio. Gli uffici sono disponibili ad ogni ulteriore chiarimento».

© Riproduzione riservata