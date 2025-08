Da queste parti, una folla dall’età media così bassa non si vedeva da tempo. L'evento più chiacchierato dell’estate monserratina alla fine ha fatto il boom: la prima serata del Monserrato Beer Fest, ieri all’Arena Grandi Eventi del Comparto 8, è stata un successo soprattutto tra i giovanissimi. Ad attirarli, neanche a dirlo, è stata l’ospite d’onore della serata, la pornostar cagliaritana classe 1999 Martina Smeraldi.

La sua presenza era stata accompagnata da mille polemiche fin dalle ore successive all’annuncio, con numerose critiche circa l’opportunità della partecipazione di un’attrice “Premio Oscar del porno” a un evento patrocinato dal Comune. Eppure, ieri sera l’Arena si è riempita proprio quando la voce dell’imminente arrivo della ragazza ha cominciato a diffondersi.

«Ringrazio tutti per essere venuti e per l’invito, sono qui per passare una serata di leggerezza», ha detto. Sul palco anche l’amministrazione, con il sindaco Tomaso Locci che nel prendere la parola ha fatto riferimento ai fatti avvenuti la settimana scorsa alla Fiesta Latina, dove sei persone hanno subito una grave intossicazione da botulino.

